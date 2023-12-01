Ливерпуль четвёртый раз в клубной истории выиграл все 10 стартовых домашних матчей сезона во всех турнирах. Ранее подобное достижение покорялось "красным" в сезонах 1893/94 (16 домашних побед подряд), 1972/73 (11) и 1985/86 (13).

Ошибки Таловерова помогли Ливерпулю выйти в 1/8 финала ЛЕ, хет-трик Обамеянга принес Марселю триумф в игре с 7 голами

Коди Гакпо получил шанс проявить себя с первых минут и сделал это – нидерландский форвард оформил дубль. Удивительно, но после финального свистка во флеш-интервью он заявил, что разочарован своим выступлением. "Я должен был забить больше", – отметил Гакпо.

Этой победой Ливерпуль гарантировал себе первое место в группе Е. Команда Юргена Клоппа может спокойно готовиться к 1/8 финала.