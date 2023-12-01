Захисник ЛАСКа Максим Таловєров не запише до активу поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Ліверпуля.

Таловєров отримав 5,7 бала від статистичного порталу WhoScored за матч проти Ліверпуля. Цікаво, що навіть гравців, які вийшли на заміну, оцінили вище.

Дубль незадоволеного Гакпо у відеоогляді матчу Ліверпуль – ЛАСК – 4:0

Українець має два виноси, 1 перехоплення та відбирання та 1 з 2 виграних дуелей за м'яч. Максим також записав до свого пасиву жовту картку за 60 зіграних хвилин.

Нагадаємо, що Ліверпуль розбив ЛАСК (4:0), а найкращим гравцем за версією WhoScored став Коді Гакпо, який оформив дубль. Його виступ оцінили в 10 балів.

Помилки Таловєрова допомогли Ліверпулю вийти в 1/8 фіналу ЛЄ, хет-трик Обамеянга приніс Марселю тріумф у грі з 7 голами