"Когда следишь за всем этим в СМИ, то очень грустно. Это абсолютная трагедия для бедных людей, которые не могут с этим ничего поделать, они пытаются убежать и спастись.

Зинченко: Российские футболисты могут что-нибудь сделать, чтобы остановить войну в Украине. Чего они боятся?

Я много думаю об этом. Как плохо это может закончиться? Что еще может произойти? Сложно представить, что такое может произойти в Европе. Отстранение россиян ? Пострадавшие клубы, команды и игроки ничего не могут поделать. Но трудно представить, чтобы кто-то сейчас играл в России или против российских команд. Поэтому я понимаю это решение.

В Манчестер Сити я играл вместе с Александром Зинченко. Он очень приятный партнер по команде, мой сверстник. Из-за этого больно и мне. Я надеюсь, что у него и его семьи все хорошо, учитывая обстоятельства, и они скоро смогут вернуться к мирной жизни. Надеюсь, что эта война скоро закончится", – цитирует Сане Bild .

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