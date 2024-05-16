Главный тренер Баварии Томас Тухель может остаться во главе команды, если руководство пойдет на уступки.

Немецкий специалист собирался покинуть мюнхенцев летом из-за неудач. Впрочем, ситуация изменилась, поскольку руководство Баварии не нашло ему замены и теперь уговаривает Томаса Тухеля остаться в команде.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, после нового этапа переговоров стороны еще не пришли к согласию. Основная преграда – требования Тухеля, касающиеся срока действия договора. Он хочет, чтобы контракт действовал как минимум до лета 2026 года. Действующее соглашение 50-летнего тренера рассчитано до конца сезона 2024/25.

Напомним, Бавария в текущем сезоне не добыла ни одного трофея. В Бундеслиге сейчас мюнхенцы находятся на втором месте с 72 баллами.

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