Антонио пришел на подкаст High Performance и поделился ментальными проблемами. Форвард рассказал, что совсем не испытывал радости, когда выиграл с Вест Хэмом Лигу конференций в прошлом сезоне.

"Я переживал развод и не мог оправиться. Когда мы выиграли трофей, вся команда сходила с ума, Дэвид Мойес напился, некоторые ребята не спали два дня и бухали. А я заснул в автобусе и вернулся в отель. Я был морально истощен нефутбольными моментами. Где-то до декабря я не осознавал, что взял еврокубок.

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В конце 2022-го в голове запала мысль, что я не получаю удовольствия от футбола. Просто во время матча пришло осознание. Я не забивал несколько месяцев и чувствовал себя разбитым. Потом поехал играть за Ямайку, что мне почему-то нравилось. Но на самом деле я молился, чтобы получить травму. Вот бы травмироваться, чтобы немного отдохнуть.

Я начал ходить к психотерапевту, потому что было очень тяжело. Хотя я никогда не воспринимал терапию, думал, что это для сумасшедших. Но терапия изменила мою жизнь. Сначала было немного некомфортно. Меня спрашивают "как ты?". Стандартный ответ "норм". Но дальше идет вопрос, почему я пришел. Пытаюсь объяснить, что есть проблемы с футболом, что развелся с женой.

Раньше футбол помогал отвлекаться на несколько часов. Однако моя жизнь перевернулась из-за развода, плохих выступлений. Я никогда не плачу, а тут во время разговора слезы потекли рекой. Я не мог сдержаться. Но после этого пришло облегчение. Будто начал дышать полной грудью", – сказал Антонио.