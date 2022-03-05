"В полночь по британскому времени моя жена разбудила меня и плакала. Я был в шоке. Она показала мне видео, фотографии, что сейчас происходит в Украине.

Зинченко – о войне в Украине: "Плачу уже неделю"

Возможно, наиболее похожее ощущение – это когда кто-нибудь из твоих близких умирает. Такое чувство, будто тебе так плохо внутри. Но это еще ужаснее.

Я получаю много сообщений из Украины, где меня просят о поддержке из Великобритании. Значит люди смотрят телевизор, люди все еще смотрят футбол и они могут видеть все это. Думаю, это им очень помогает. Люди, которые поддерживают Украину, пытаются их взбодрить – не сдавайтесь. И я знаю, что мой народ не сдастся.

Я разговаривал со многими людьми, находящимися на нашей стороне. И они сказали, что то, как это освещает российское телевидение, – смешно. Моя миссия – показать остальному миру, что происходит сейчас.

На юге Украины всего несколько городов, куда приезжают россияне, которые проводят фальшивые акции протеста типа "мы хотим быть с Россией" и тому подобное. Могу показать вам миллион фотографий. Я могу показать вам миллион видео, что они сейчас делают. Я могу показать вам каждый город в своей стране, который они разрушили. Там люди голодают. Люди просто выживают, спят на земле, в бункерах, они не могут жить нормальной жизнью.

Я несколько дней думал об этом интервью. Стоит ли мне это делать? Или нет? Просто хочу послать сообщения всем людям, чтобы это не игнорировали. Нам нужно остановить войну.

Меня удивило, что никто из российских футболистов ничего не сказал. Многие играют в национальной сборной, у них много подписчиков в Instagram, Facebook, где угодно. Они могут что-нибудь сделать, чтобы остановить эту войну. Потому что народ их слышит. Я уже знаю, что они напуганы. Но чего они боятся? С ними ничего не сделают. По крайней мере, они могут заявить о своей позиции, но они просто игнорируют это. Я не знаю, почему", – сказал Зинченко в интервью ВВС.

Напомним, Александр вместе с другими украинскими легионерами АПЛ пытается рассказывать миру о зверствах России в Украине: кроме волонтерской работы по сбору помощи для Украины он символически выводил свою команду на поле в статусе капитана, желто-синие флаги в руках игроков Манчестер Сити открывали поединок чемпионата АПЛ и т. п.

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