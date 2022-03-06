"Коли стежиш за всім цим у ЗМІ, то дуже-дуже сумно. Це абсолютна трагедія для бідних людей, які не можуть з цим нічого зробити, вони намагаються втекти й врятуватися.

Зінченко: Російські футболісти можуть щось зробити, щоб зупинити війну в Україні. Чого вони бояться?

Я багато думаю про це. Наскільки погано це може закінчитись? Що ще може статися? Складно уявити, що таке може трапитись у Європі. Відсторонення росіян? Постраждалі клуби, команди та гравці нічого не можуть зробити. Але важко уявити, щоб хтось зараз грав у Росії або проти російських команд. Тому я розумію це рішення.

У Манчестер Сіті я грав разом з Олександром Зінченком. Він дуже приємний партнер по команді, мій одноліток. Через це боляче і мені. Я сподіваюся, що у нього і його сім’ї все добре, враховуючи обставини, і вони зможуть скоро повернутися до мирного життя. Сподіваюсь, що ця війна скоро закінчиться", – цитує Сане Bild.

Манчестер Сіті легко виграв дербі – Пеп поставив МЮ на коліна, топ-матч АПЛ в синьо-жовтих кольорах для України