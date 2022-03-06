Англійський футбол продовжує підтримувати Україну під час війни з російськими окупантами. Юнайтед вийшли на дербі з закликом "ні війні", а Сіті – з прапорами України. Капітани одягнули пов'язки в синьо-жовтих кольорах, а на трибунах і табло стадіону були заклики до миру та любові до України.

Дублі де Брюйне і Мареза у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 4:1

Олександр Зінченко залишився в запасі – на його позиції традиційно вийшов Канселу. Пеп Гвардіола не здивував складом, а от Ральф Рангнік мусить вигадувати щось, оскільки Роналду та Кавані травмовані (+Варан і Шоу з позитивними тестами на коронавірус). МЮ вийшов з двома "фальшивими дев'ятками" – Бруну та Погба.

Сіті бив в одне місце і пробив

Манчестер Сіті швидко визначив слабке місце в гостей – правий фланг. Еланга слабкий помічник в обороні, Мактоміней не встигав страхувати, тому Ван-Біссака часто залишався один проти двох. А іноді й проти трьох, коли підключався Канселу.

Сілва та Гріліш розривали фланг. У перші 30 хвилин понад 60% атак Сіті йшли через ту зону. Не дивно, що обидва голи "містян" прилетіли саме звідти. МЮ не витримав ударів в одну точку. Пройшов пас поміж ніг Ван-Біссаки в центр штрафного майданчика – де Брюйне забив.

У другому голі Кевін вже просто добив м'яч у порожню сітку після ударів Фодена (сейв голкіпера) та добивання Бернарду (заблокували). Захисники МЮ мали б не стрибати масово під удари, а не допускати таких моментів, перекривати зони, щільніше грати між лініями.

МЮ поборовся до перерви, але без шансів на успіх

Манчестер Юнайтед насправді гідно тримався в першому таймі, провалюючись лише епізодично. Проблема була скоріше не в структурі, а в грубих індивідуальних помилках, коли Сіті підвищував темп руху м'яча, а окремі "дияволи" не встигали на це зреагувати.

Зважаючи на рівень суперника, можна сказати, що атака МЮ не виглядала бідно. Гості регулярно заходили в чужий штрафний майданчик і доводили справу до ударів. Найефективнішими були контратаки. Юнайтед за 4 точні передачі пройшли все поле, а Санчо більярдним ударом поклав м'яч в кут. Згодом МЮ побудував ще одну класну швидку атаку, але цього разу Джейдон пробив жахливо.

Розклад сил зараз такий, що Манчестер Юнайтед треба хвалити за сильний спротив Манчестер Сіті та шукати позитив у заслужено програному матчі. Звичайно, "блакитні" зараз набагато сильніші. І вони довели це домінуванням в другому таймі. Просто одна команда – фаворит на чемпіонство, а інша – претендент на топ-4.

Потужна команда Пепа мчить до чемпіонства

З кінця першого тайму Манчестер Сіті встановив тотальний контроль. Тут вже нічого аналізувати. Господарі створювали момент за моментом, а гості взагалі не підходили до воріт Едерсона (0 ударів по перерві). Кілька перспективних атак розігнав де Брюйне, кілька фірмових ударів після зміщення з флангу завдав Марез.

Саме ці персонажі красиво забили третій гол. Кевін накинув від кутового в штрафний майданчик, а Ріяд ударом в дотик (з допомогою рикошету від Магуайра) вбив інтригу. Все стало зрозуміло задовго до фінального свистка. "Містяни" забрали м'яч, пішла грав в одні ворота.

А періодами господарі розважали публіку – Канселу ледь не забив ножицями з лінії штрафного. Гюндоган дивом не оформив розгром, а Марез оформив. Судді знайшли офсайд, однак VAR зарахував четвертий гол. Олександр Зінченко не вийшов, але отримав оплески під час розминки.

Манчестер Сіті набрав 69 очок, зміцнив лідерство і летить до чемпіонства. Манчестер Юнайтед з 47 балами залишився п'ятим.

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