То, чего так ждали, случилось. Команды страны-агрессора не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России и ее команды из всех соревнований под своей эгидой, информирует пресс-служба Союза европейских ассоциаций.

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"Вслед за первым решением , принятым Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА, сегодня ФИФА и УЕФА приняли совместную резолюцию о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от соревнований к дальнейшему сообщению.

Это решение было принято сегодня Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, то есть высшими руководящими органами обоих учреждений по таким неотложным вопросам.

Футбол полностью объединен и в полной солидарности со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине быстро улучшится, чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми", – говорится в совместном заявлении ФИФА и УЕФА.

Это значит, что московский Спартак не будет играть в 1/8 Лиги Европы с РБ Лейпциг, а сборная России не будет участвовать в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Напомним, Россия напала на Украину утром 24 февраля. Наши военные мужественно обороняются и не дали врагу захватить большие города. Борьба продолжается.

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