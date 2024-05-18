"Выход на Евро-2024? Это был важный момент для всех. Футбол – главный вид спорта в Украине. Со времен нашей независимости (1991 год) вокруг футбола всегда царила особая атмосфера. Во все эти сложные годы, когда играла наша сборная, это всегда было моментом национального единства, а сегодня, очевидно, тем более.

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Есть два аспекта этой квалификации. Прежде всего, для нашего футбола важно принять участие в финальной фазе такого большого события, как Евро, для нашего будущего, для болельщиков. Но важно, чтобы наша страна была представлена, чтобы мы могли говорить об Украине, чтобы мы могли донести свое послание.

Путевка на Евро-2024 стала моментом радости для Украины? Знаете, солдаты на фронте смотрели эту встречу на своих телефонах, компьютерах. Я получил от них столько сообщений, видео, которые они нам присылали... Это был не просто футбольный матч, это было намного больше. Это больше, чем футбольная команда.

Большая ответственность на игроках? Да, игроки осознают ответственность носить эту форму, это большое давление. Несколько раз мы отставали во время этой отборочной кампании, и вся команда смогла отреагировать, продемонстрировав большой характер, для нашей страны, для наших солдат, которые ежедневно воюют на фронте. Когда я разговариваю с игроками, я начинаю все свои выступления с благодарности нашим бойцам, людям, которые нас защищают, дают нам эту возможность играть в футбол.

Прежде всего, это источник гордости носить эту футболку. И эта гордость, и эта ответственность побуждают нас показывать лучшее. Наши команды U-17, U-19, U-21, а также наша олимпийская команда прошли квалификацию на соответствующих соревнованиях или находятся в процессе квалификации. Конечно, есть качество организации нашего футбола, но не только это... Есть желание всей команды показать характер украинцев", – поделился Шевченко в интервью L`Equipe.

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