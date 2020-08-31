"Россонери" договорились со шведом о новом контракте, сообщает официальный сайт клуба.

Милан и Айнтрахт планируют полноценный обмен форвардами

Ибрагимович поставил подпись под 1-летнем соглашением с Миланом. Уже в октябре ветерану исполнится 39, а будущий сезон будет 9-м для форварда в итальянском чемпионате. Златан вернулся на Сан-Сиро зимой и успел забить 10 мячей и оформить 5 ассистов (18 матчей в лиге).

К слову, Серия А утвердила дату начала сезона 2020/21. Первенство стартует 19 сентября, а окончательный календарь соревнований опубликуют 2 сентября.

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