"Россонері" домовилися зі шведом про новий контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мілан та Айнтрахт планують повноцінний обмін форвардами

Ібрагімовіч поставив підпис під 1-річною угодою з Міланом. Уже в жовтні ветерану виповниться 39, а майбутній сезон буде 9-м для форварда в італійському чемпіонаті. Златан повернувся на Сан-Сіро взимку та встиг забити 10 м'ячів і оформити 5 асистів (18 матчів у лізі).

До слова, Серія А затвердила дату початку сезону 2020/21. Першість стартує 19 вересня, а остаточний календар змагань опублікують 2 вересня.

Що не гол, то шедевр. Маліновський розстріляв Серію А своєю гарматою – відео та стиль ударів