Совет директоров Серии А провел повторное заседание, на котором определились сроки проведения следующего сезона.

Предварительное решение осталось неизменным – итальянский чемпионат стартует 19-20 сентября, информирует сайт Серии А.

Сборная Италии представила новую домашнюю форму – классический синий с новым орнаментом эпохи Ренессанса

В ряде команд были обнаружены игроки с коронавирусом, что мешает полноценной подготовке к новой кампании. Обсуждалась вероятность переноса первого тура на неделю, но от такого варианта отказались. Полный календарь соревнований опубликуют 2 сентября.

Напомним, ближайшие две недели игроки будут находиться в лагерях своих национальных сборных.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо