Айнтрахт согласовал новый контракт с Адре Силвой, который защищал цвета немецкого клуба в прошлом сезоне на правах аренды, сообщает Bild.

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Милан взамен арендовал у франкфуртцев нападающего Анте Ребича перед прошлым сезоном. Теперь клубы договорились о полноценном обмене форвардами без дополнительных доплат.

В прошлом розыгрыше Серии А Ребич провел 26 матчей, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами. Силва в Бундеслиге 25 раз появлялся на поле, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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