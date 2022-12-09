Бразилия только вышла на поле, а уже установила рекорд. "Селесау" стали первой командой в истории, 15 раз игравшей в четвертьфиналах чемпионатов мира. Что касается Хорватии, то она тоже имеет уникальное достижение. Правда, только для нынешнего Мундиаля. "Клетчатые" – единственная команда ЧМ-2022, занявшая в группе второе место и попавшая в восьмерку лучших.

Основное время отчетного матча завершилось без голов. Бразилия владела незначительным преимуществом, но реализовать его смогла только в конце первого экстртайма. Неймар взял дело в свои руки и организовал гол, заодно догнав Пеле по количеству забитых мячей в сборной – по 77.