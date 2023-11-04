Хави нашел оправдание звездному новичку, который разозлился на Барселону и публично проигнорировал одноклубников
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес считает, что Илкай Гюндоган еще не усвоил культуру каталонцев, к которым он присоединился прошлым летом.
"Мы – за совершенство. Мы не считаем слова Гюндо противоречивыми. Мы согласны с тем, что он сказал. Мы проиграли Эль Класико из-за наших ошибок. В раздевалке не возникло споров. Он выразил гнев, который был у всех нас внутри.
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Культура Илкая отличается от нашей. Если вы посмотрите на поражение Баварии несколько дней назад, Мюллер также публично выступил с критикой. В раздевалке это не вызвало никаких споров", – сказал Хави в эфире клубного телеканала.
К слову, за прошлую неделю Гюндоган дважды оказался в центре внимания. Сначала немец выразил претензии игрокам Барселоны, которые, по его мнению, слишком легкомысленно восприняли поражение от Реала. Через несколько дней Илкай не захотел фотографироваться с одноклубниками.
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