Немецкий футболист после матча против Реала разгневался на партнеров, поскольку они не так серьезно восприняли поражение в Класико. Но не только поведение команды разочаровывает Илкая Гюндогана.

Уставились в телефоны и смеялись – Гюндоган не без оснований разозлился на партнеров по Барселоне.

Как сообщает журналист Sport Тони Хуанматри, полузащитник недоволен тем, что не получил поддержки от руководства Барселоны, когда переехал в Каталонию. Гюндоган надеялся, что клуб поможет найти жилье, транспорт для его семьи, и позаботится о различных проблемах. Немец вместе с женой чувствовали себя "брошенными" и без колебаний сообщили об этом руководителям "блаугранас". Отмечается, что клуб извинился перед супругами.

Гюндоган вместе с руководством Барселоны присутствовал на церемонии награждения "Золотого мяча". Полузащитник демонстративно не захотел сделать фото групповое фото, чем удивил партнеров, которые также были в Париже.

Напомним, что в текущем сезоне Илкай Гюндоган сыграл за каталонцев в 14 матчах. В его активе один гол и четыре результативные передачи.

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