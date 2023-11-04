Головний тренер Барселони Хаві Ернандес вважає, що Ілкай Ґюндоґан ще не засвоїв культуру, до яких він приєднався минулого літа.

"Ми – за досконалість. Ми не вважаємо слова Ґюндо суперечливими. Ми погоджуємося з тим, що він сказав. Ми програли Ель Класіко через наші помилки. У роздягальні не виникло суперечок. Він висловив гнів, який був у всіх нас усередині.

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Культура Ілкая відрізняється від нашої. Якщо ви подивіться на поразку Баварії кілька днів тому, то Мюллер також публічно виступив із критикою. У роздягальні це не викликало жодних суперечок", – сказав Хаві в ефірі клубного телеканалу.

До слова, за минулий тиждень Ґюндоґан двічі опинився в центрі уваги. Спочатку німець висловив претензії гравцям Барселони, які, на його думку, надто легковажно сприйняли поразку від Реала. Через кілька днів Ілкай не захотів фотографуватися з одноклубниками.

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