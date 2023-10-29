"Скажу честно – команда не так болезненно восприняла поражение, как мне хотелось бы. Не хочу сказать ничего плохого, но я был в раздевалке и, конечно, игроки разочарованы. Но особенно после такого замечательного матча и такого результата, хотелось бы видеть больше огорчения, больше гнева, больше разочарования… Это определенная проблема.

Непревзойденный гол Беллингема в Класико в видеообзоре матча Барселона – Реал – 1:2

Должно быть больше эмоций, особенно когда ты проигрываешь и знаешь, что можешь играть лучше, добиться большего в определенных ситуациях. Отсутствие реакции, в конце концов, сказывается и на поле. Мы должны сделать большой шаг вперед в этом плане, иначе Реал или даже Жирона от нас оторвутся.

Я приехал сюда не для того, чтобы проигрывать подобные матчи. На мне, как на опытном игроке, также лежит ответственность не допустить, чтобы команда позволяла себе определенные вещи. Нет. Мы должны сопротивляться", – резюмировал Гюндоган в комментарии Optus Sport.

Напомним, в прошлом сезоне немец стал обладателем требла с Ман Сити, а летом принял приглашение Барселоны. Именно Гюндоган открыл счет в Класико, однако дубль Беллингема заставил Барсу капитулировать. Отставание от Реала и Жироны составляет 4 очка.

Беллингем самостоятельно обыграл Барселону – крутые голы вытаскивают Реал из ада и шокируют Цыганкова с Довбиком, странные судьи