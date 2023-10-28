"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче тура в чемпионате Испании. На удивление скупой на моменты первый тайм выдался. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовал в 17:15. Гюндоган легко забил под Кепой после неудачной попытки Чуамени прервать пас и какого-то непонятного подката Алабы. Затем Фермин спокойно прошел по левому полуфлангу и бахнул под рукой конкурента Лунина (украинец традиционно остался в запасе) – стойка спасла гостей. Илкай вообще лишь на 35 минуте впервые ошибся в передаче, хотя после Иньиго Мартинеса именно бывший хавбек Ман Сити был наиболее вовлеченным в игру в пас.

Барселона – Реал: онлайн-трансляция Класико – Лунин узнал свою роль

На противоположной половине поля событий было еще меньше. Растворился Беллингем, который феерит в этом сезоне против более слабых по классу и имени команд. Винисиус был настолько пассивным и ошибочным в финальной трети, что в голове складывался один большой вопрос – почему нам не сказали, что это товарищеский матч, а бразилец мыслями где-то настолько далеко, будто ему просто безразлично на все?! Остальную команду также не особо заметно было. "Отличился" разве Чуамени, захвативший за шею соперника в штрафной "сливочных". Только на планете Примера это не пенальти.

Penalti no pitado de Tchouameni sobre Araujo antes del final de la primera parte, increíble ‍?‍?‍? pic.twitter.com/jxmZ5bxrfd — ioqueseillo (@ioqueseillo) October 28, 2023

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В начале второго тайма Родриго слишком эгоистично повел себя и пробил с острого угла вместо отдать налево. С тем же успехом, что Карвахаль до перерыва в похожем эпизоде. Едва не использовали стандарт каталонцы. После удара Мартинеса стойка спасла Мадрид, а на добивании уже Кепа смог накрыть попытку Араухо. Канселу несколько раз подряд накручивал всех соперников на своем пути, но то офсайд и удар выше, то заигрывается еще один экс-манчестерец. Возвращается Левандовски. Выходит на замену и другой ветеран Модрич. Форвард Хоселу меняет провального Родриго.

Весь матч впечатление, что Реалу запретили пробивать из пределов штрафной. Однако и так можно забить, если в твоей команде Беллингем. Джуд вальнул метров с 30 без шансов для Тер Штегена, который перед тем потянул дальнюю попытку Чуамени. А вот уже и Арахуо придерживает руками, срывая попытку прохода Камавинга. Тоже очень похоже на пенальти. А уже в компенсированное время Карвахаль подал с правого фланга, Модрич едва заметно продолжил, а Беллингем ворвался во вратарскую и покатил между ног Тер Штегену.

Barcelona 1 : 2 Real Madrid



Penbox shots: 8 - 5

Deep completions: 5 - 12

Buildup completion: 87.8% - 89.6%

PPDA: 10.5 - 8.3

High turnovers: 3 - 5 pic.twitter.com/E8xKtSs4kK — markstats bot (@markstatsbot) October 28, 2023

Реал продирается на 1 место, подвигая Жирону с Цыганковым и Довбиком лишь благодаря дополнительным показателям (у обеих команд по 28 очков). Барселона после Шахтера в ЛЧ теряет даже ничью, отставая уже на 4 пункта. Атлетико остается теневым лидером с шансами набрать все те же 28 очков, если выиграет свои 2 матча в запасе.

Жирона на последних минутах вырвала победу над Сельтой, вернув лидерство – Довбик не впечатлил, Цыганков вернулся