Вингер сборной Украины Виктор Цыганков может пойти на повышение после успехов в Жироне.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков может уже в ближайшее время сменить клубную прописку. В услугах полузащитника сборной Украины заинтересована каталонская Барселона.

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Как сообщает издание Fichajes, руководству "сине-гранатовых" не нравится игра бразильца Рафиньи (2 гола и 6 ассистов в 16 матчах сезона). Боссы каталонцев активно ищут замену игроку. Одним из кандидатов на переход в Барсу стал 26-летний украинец.

По данным источника, в трансфере Виктора Цыганкова лично заинтересован главный тренер Барселоны Хави, которому импонируют игровые характеристики украинца. Недавно сообщалось, что Цыганков уже привлек внимание Жоана Лапорты.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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