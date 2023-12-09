Одиозный Жоан Лапорта вместе со спортивным директором Барселоны Деку в матче с Жироной будут просматривать потенциальных новобранцев "блаугранас".

Уже в эти выходные в Ла Лиге в рамках 16-го тура состоится каталонское дерби – Барселона будет принимать Жирону. По сообщению e-noticies, поединок может иметь судьбоносное значение для обоих клубов.

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"Блаугранас" будут внимательно наблюдать сразу за тремя подопечными Мичела Санчеса. В частности, после ухода Серхио Бускетса в Интер Майами Ориоль Ромеу (который, к слову, перебрался в команду Хави именно из Жироны) так и не смог застолбить за собой позицию легендарного ветерана, поэтому одним из потенциальных кандидатов на усиление является 26-летний Алейш Гарсия, недавно дебютировавший за сборную Испании.

По информации источника, также не оправдывают ожиданий в нападении Барселоны Ферран Торрес и Рафинья. На их место руководство "сине-гранатовых" серьезно рассматривает бразильского форварда Савио и украинского вингера Виктора Цыганкова, без которого уже невозможно представить нынешнюю Жирону.

Отмечается, что между двумя клубами сложились прекрасные отношения (о чем свидетельствуют летние трансферы Ориоля Ромеру и Эрика Гарсии), поэтому проблем в переговорах возникнуть не должно.

Напомним, поединок между Барселоной и Жироной состоится в воскресенье, 10 декабря. Начало встречи в 22:00.

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