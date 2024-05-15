В январе "кулес" заплатили 30+30 млн евро, чтобы оформить трансфер звезды Атлетико Паранаэнсе. 19-летний Роке начал неплохо, забил 2 гола, но 5 последних матчей беспросветно сидит в запасе. Агент не выдержал и устроил публичную атаку на Хави, угрожая скорым уходом из Барсы. Главный тренер озвучил свою позицию.

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"Изначально план клуба заключался в том, что его здесь вообще не должно было быть в январе. Впрочем, открылась возможность из-за травмы Гави. Мы решили, что будет лучше как можно скорее адаптировать Роке к нашим тренировкам, показать ему, что такое Барса.

Сейчас возникла дискуссия, которая для меня не имеет никакого смысла. Он – один из игроков на тренировках. Есть другие, которые опережают его, и именно поэтому он играет меньше. Футбольная жизнь всегда была такой, особенно для молодых футболистов. Кроме того, стоит напомнить, что Роке было плохо перед матчем против Жироны, а накануне поединка с Реалом Сосьедад у него возник дискомфорт в лодыжке", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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