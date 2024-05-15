Мудрик не сыграл даже тайм за Челси в матче против Де Дзерби – украинец травмировался в неоднозначном эпизоде
Вингер Челси Михаил Мудрик получил повреждение в перенесенном поединке 34-го тура АПЛ против Брайтона.
Эпизод произошел на 37-й минуте. В неигровой ситуации Мудрик попытался сделать рывок, но сразу же влетел в Тарика Лампти, который его опекал.
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Украинец после этого сразу упал и не смог продолжить игру. Отмечается, что Мудрика заменили на Нкунку с подозрением на сотрясение мозга.
К слову, Челси повел в первом тайме матча с Брайтоном благодаря голу Палмера. Добавим, что Михаил сыграл в 41 матче за лондонцев в этом сезоне, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами.
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Мудрик удален с сотрясением мозга после того, как Ламптей ударил его по лицу с мяча.- Uber Chelsea FC (@UberChelseaFC_) 15 мая, 2024
"Нет убедительных доказательств" говорят VAR, хотя.