Эпизод произошел на 37-й минуте. В неигровой ситуации Мудрик попытался сделать рывок, но сразу же влетел в Тарика Лампти, который его опекал.

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Украинец после этого сразу упал и не смог продолжить игру. Отмечается, что Мудрика заменили на Нкунку с подозрением на сотрясение мозга.

К слову, Челси повел в первом тайме матча с Брайтоном благодаря голу Палмера. Добавим, что Михаил сыграл в 41 матче за лондонцев в этом сезоне, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами.

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