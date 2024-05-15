Севилья в добавленное время уступила Кадису, подарив андалусийцам шанс, Райо Вальекано в меньшинстве дожал Гранаду
В среду состоялись два матча 36-го тура чемпионата Испании. Читайте отчет о них на "Футбол 24".
Испания, Ла Лига, 36-й тур
Райо Вальекано – Гранада – 2:1
Голы: Лежен, 23, де Фрутос, 80 – Бойе, 89
Удаление: Трехо, 5 (Райо Вальекано, красная карточка)
Севилья – Кадис – 0:1
Гол: Гвардиола, 90+6
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Райо Вальекано дома одолел Гранаду. "Пчелы" в случае победы становились практически недосягаемыми для конкурентов в борьбе за выживание, тогла как андалусийцы шли предпоследними и еще в предыдущем туре с Реалом потеряли даже математические шансы на сохранение прописки.
Уже на 5-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Трехо грубо сыграл против соперника и увидел перед собой "горчичник". Однако после просмотра VAR арбитр изменил свое решение и удалил игрока Райо. Несмотря на это команда не стушевалась и в середине тайма вышла вперед.
Гранада никак не смогла воспользоваться своим преимуществом и до 80-й минуты не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. В конце встречи гости пропустили второй раз, но на последней минуте все-таки нашли в себе силы огрызнуться голом в ответ. Интересно, что Бойе ассистировал Роделас, который в этом матче дебютировал в Ла Лиге.
В еще одном поединке Севилья уступила Кадису. Хозяева давно решили все свои задачи, в то время, как гости от спасительной семнадцатой строчки отставали на 5 очков. Несмотря на равную борьбу Кадис сумел забить в середине второго тайма, но арбитр гол отменил из-за фола в атаке. Казалось, все завершится боевой ничьей, но на шестой добавленной минуте Гвардиола подарил надежду болельщикам Кадиса на следующий сезон в элите.