Вінгер збірної України Віктор Циганков може піти на підвищення після успіхів у Жироні.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков може вже найближчим часом змінити клубну прописку. У послугах півзахисника збірної України зацікавлена каталонська Барселона.

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Як повідомляє видання Fichajes, керівництву "синьо-гранатових" не подобається гра бразильця Рафіньї (2 голи і 6 асистів у 16 матчах сезону). Боси каталонців активно шукають заміну гравцю. Одним із кандидатів на перехід у Барсу став став 26-річний українець.

За даними джерела, у трансфері Віктора Циганкова особисто зацікавлений головний тренер Барселони Хаві, якому імпонують ігрові характеристики українця. Нещодавно повідомлялося, що Циганков вже привернув увагу Жоана Лапорти.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 16 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.

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