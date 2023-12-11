Неожиданная ничья Реала в матче с Бетисом могла сыграть в пользу одного из каталонских клубов. Жирона получила шанс вернуть единоличное лидерство, а Барселона могла сократить отставание от "сливочных" до двух очков. Конечно, на столь важный поединок тренер жиронцев – Мичел – выпустил Цыганкова с Довбиком в основе. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о феерическом выступлении украинцев в дерби на вершине Ла Лиги 2023/24.

Цыганков и Довбик создали эффектный гол в ворота Барселоны – видео результативной комбинации украинцев

Украинцы стали соавторами шоу в первом тайме

Первый тайм не проходил в одностороннем движении. Жирона и Барселона разменивались острыми атаками. "Блаугранас", как можно было ожидать, нанесли вдвое больше ударов (12:7) и наиграли на вдвое больший xG – вот только контроля над ходом встречи у подопечных Хави не было. Команда Мичела работала с пятью защитниками и играла на контратаках, организовывая их через очень грамотные перемещения.

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В таком режиме с наилучшей стороны проявила себя украинская связка, однако дебютный момент создали футболисты Барселоны. Эрик Гарсия позволил пройти передаче сквозь центр штрафной площади, вследствие чего Левандовски пробивал с нескольких метров. Удар накрыли. Еще через три минуты Кунде опасно прострелил вдоль вратарской – Роберт разминулся с мячом.

Жирона ответила проходом Цыганкова по центру со слабым дальним ударом. Это была проба сил. На 12-й минуте наши казаки жестоко наказали Барсу за невнимательность.

Цыганков открылся под передачу на ход правым флангом, Кристенсен перехватить ее не смог, вследствие чего произошел выход 2-в-2. Довольно быстро он превратился в 2-в-1, завершившись прострелом Виктора под удар Довбыку – Артем в касание замкнул метров с десяти. Мяч от стойки влетел в ворота! 0:1.

На 24-й минуте Артем мог и дубль оформить, продавив Араухо и замкнув навес от Коуту. Наш земляк пробивал головой с линии вратарской, однако мяч прошел мимо ворот. Еще одну классную атаку Цыганков и Довбик организовали на 27-й минуте – Виктор опустился на свою треть и помог выйти из обороны, отдал пас Гутьерресу, а тот запустил передачу на ход Довбику.

Артем достал быстрый мяч, поставил корпус и сбросил сферу назад на Гутьерреса, а тот вошел на левый край штрафной и пробил в дальний угол. Рядом со стойкой! Правда, между забитым голом и этой порцией атак Жирона успела наглотаться кучи моментов – на 18-й Рафинья не смог переиграть Гассанигу в ближнем бою, а на 21-й бразилец закрутил из-за пределов штрафной мимо дальнего угла.

К сожалению для жиронцев, на 19-й Рафинье удалось ассистировать Левандовски. Поляк принял его навес с углового, продавил Мартина и расстрелял ворота – 1:1! На 31-й же Барселона могла и вперед вырваться. Канселу вошел в штрафную, принял пас, переиграл защитника и с левого угла вратарской пробил под ближнюю штангу. Гассанига спас гостей!

Не забиваешь ты – забивают тебе. Эту мудрость Гутьеррес мог подтвердить еще на 39-й минуте, обыгравшись с Савио в штрафной и пробив мимо дальней штанги. На 40-й же Мигель принял пас от Мартина и с линии штрафной неожиданно нанес футзальный удар – точно в левую девятку! 1:2.

Цыганков, кстати, принял участие в циркуляции мяча в этой атаке. Украинец в принципе играл большое значение в выходе из-под давления, поиске свободных зон и созданию численных/позиционных преимуществ. Правда, все эти старания могли быть напрасными, если бы Левандовски на 3-й компенсированной реализовал выход один-на-один (Педри ассистировал шикарным забросом из глубины).

В конце концов, отдыхать комангды отправились с преимуществом Жироны.

Второй тайм – парад расточительства Барсы

Жирона и в первом тайме не собиралась раскрываться, а получив 2:1 подопечные Мичела тем более закрылись. Очевидно, что другого выбора и не было, однако "автобус" работал так себе. Барселона создала достаточно моментов, чтобы переломить ход встречи.

В частности, на 51-й минуте Левандовски мог сыграть на добивании после дальнего выстрела Де Йонга (Гассанига парировал перед собой), но мяч неудачно отскочил. На 59-й Френки почти вывел Рафинью один на один, однако в последний момент подкат Эрика Гарсии сорвал потенциальный выход. На 64-й же Левандовски стянул на себя оппонентов и сбросил на дугу штрафной – Гюндоган оттуда крутил в дальний, да еще и с рикошетом. Мяч разминулся с воротами.

Он мог забивать и на 68-й с гораздо более близкого расстояния, но точности снова не хватило. И это мы еще не говорили о куче перспективных подходов к завершению. Хави пытался поддержать темп, организовав тройную замену (Бальде, Ямал и Торрес освежили атаку), в то время как Мичел ответил своей тройкой – Довбика, Цыганкова и Коуту заменили Валери, Стуани и Порту.

Замены Мичела опозорили Барселону

Этот ход оказался роковым для Жироны. На 80-й минуте Стуани выиграл единоборство у Араухо и сбросил вынос от Гассаниги в штрафную, а Валери Фернандес прошмыгнул мимо Кунде, расстреляв ворота. 1:3! Это уже была заявка на победу. На 83-й Савио мог и добить Барсу, влетев на левый угол штрафной и нанеся удар, но Пенья удержал хозяев в игре.

На последних минутах встречи Барселона даже отыгралась усилиями Гюндогана, но на большее "блаугранас" не хватило. А гости на кураже пошли вперед, опозорив Барсу четвертым голом в компенсированное время – его забил Стуани, замкнув подачу от Савио. 4:2!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Жирона снова на вершине!

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