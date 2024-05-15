Уго Дуро испытывает дискомфорт в мышцах, поэтому украинец остается безальтернативным вариантом на роль центрфорварда, сообщает Super Deporte. Валенсия 16 мая сыграет на поле Реала Сосьедад в рамках 36-го тура Ла Лиги.

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Последний раз Яремчук оказывался в основе "летучих мышей" 2 месяца назад. Затем была поездка в сборную, травма и несколько выходов на замену. Это может быть один из последних шансов Романа в футболке Валенсии. Левантийцы не намерены выкупать 28-летнего форварда у Брюгге. В течение арендного сезона Яремчук забил 4 гола в 27 матчах.

Поединок с Реалом Сосьедад будет очень важным для борьбы за еврокубки. Если Валенсия не выиграет, то потеряет любые надежды зацепиться за эту зону.

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