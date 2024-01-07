Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк, права на которого принадлежат Динамо, заинтересовал турецкий Газиантеп, сообщает OlayMedya.com.

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По информации источника, румынский наставник представителя Суперлиги Мариус Шумудике внес 24-летнего хавбека в список игроков, которыми хотел бы усилить свою команду в зимнее трансферное окно. Ожидается, что Лонвейк досрочно разорвет аренду в Андерлехте – это позволит ему перейти в Газиантеп. Отмечается, что турки пока не контактировали относительно трансфера с Динамо, но планируют начать переговоры уже в ближайшее время.

Напомним, Джастин перешел в Динамо в сентябре 2022-го из датского Виборга за 1,5 млн евро (контракт до 30 июня 2027 года). Он хорошо вписался в киевскую команду, сыграв 18 поединков (1 гол + 1 ассист). Впрочем, летом нидерландец внезапно не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны и присоединился к Андерлехту.

Лонвейк провел за бельгийцев лишь 3 матча (39 минут), став главным разочарованием. Клуб планировал разорвать с ним соглашение, однако в последний момент включил в список игроков, которые отправятся на сборы в Тунис. Transfermarkt оценивает хавбека в 800 тысяч евро.

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