"Я не верю ни одному слову Коноплянки. Он все равно получал деньги от ФИФА как легионер.

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Я считаю, что он врет сквозь зубы. У Коноплянки много желчи. Говорить, что ЧФР Клуж играет в "бей-беги" – я так не думаю. Если бы они так играли, я бы не считал Панайотиса Тахцидиса футболистом. По моему мнению, ЧФР играет не так, как сказал Коноплянка", – цитирует Стойку Orange Sport.

Напомним, Коноплянка перешел в Клуж летом 2023-го, подписав контракт до 30 июня 2025 года, однако покинул румынский клуб досрочно (он лишь 4 раза выходил на поле, проведя суммарно 54 минуты). Transfermarkt оценивает 34-летнего вингера в 250 тысяч евро.

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