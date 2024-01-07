Нідерландський півзахисник Джастін Лонвейк, права на якого належать Динамо, зацікавив турецький Газіантеп, повідомляє OlayMedya.com.

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За інформацією джерела, румунський наставник представника Суперліги Маріус Шумудіке вніс 24-річного хавбека у список гравців, якими б хотів підсилити свою команду у зимове трансферне вікно. Очікується, що Лонвейк достроково розірве оренду в Андерлехті – це дозволить йому перейти у Газіантеп. Зазначається, що турки поки не контактували щодо трансферу з Динамо, але планують розпочати переговори вже найближчим часом.

Нагадаємо, Джастін перейшов у Динамо у вересні 2022-го з данського Віборга за 1,5 млн євро (контракт до 30 червня 2027 року). Він добре вписався у київську команду, зігравши 18 поєдинків (1 гол + 1 асисти). Втім, влітку нідерландець раптово не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни і приєднався до Андерлехта.

Лонвейк провів за бельгійців лише 3 матчі (39 хвилин), ставши головним розчаруванням. Клуб планував розірвати з ним угоду, однак в останній момент включив до списку гравців, які вирушать на збори у Туніс. Transfermarkt оцінює хавбека у 800 тисяч євро.

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