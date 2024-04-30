“Насколько я понимаю, то Динамо летом планирует покупать. Будут покупать в группу атаки, уже не в защиту. Михавко вроде играет, им довольны, еще есть Сирота, Попов, Дячук. Эта позиция на этом этапе, в принципе, закрыта.

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Возможно, под Лигу чемпионов... В зависимости от того, где будут играть. Если выиграют чемпионат, попадут в ЛЧ, то, конечно, можно потратиться. Потому что ты понимаешь, что тебе придут деньги. Если же нет, то есть вопросы. Но я так понимаю, что кого-то в атаку собираются покупать", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Динамо за два окна этого сезона не потратило ни копейки, ограничившись возвращением Андрея Ярмоленко на правах свободного агента. Летом ожидается прибытие Максима Брагару, но также бесплатно. После 25 туров киевляне в таблице УПЛ идут вторыми, отставая от Шахтера на 4 очка.

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