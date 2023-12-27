Ведущее бельгийское издание Voetbalnieuws решило выяснить, кого болельщики считают самым большим провалом летней трансферной кампании в Лиге Жупиле. Журналисты составили топ-11 неудачников высшего дивизиона чемпионата Бельгии, предложив выбрать худшего.

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Интересно, что в символическую команду попали и два экс-представителя УПЛ: бывший капитан Динамо Сергей Сидорчук (ныне выступающий за Вестерло) и беглый легионер Джастин Лонвейк, арендованный у Динамо Андерлехтом. Последний, согласно результатам голосования, пока идет вторым.

"Незадолго до того, как трансферный рынок закрыл свои двери, Вестерло с гордостью представил Сидорчука. С тех пор игрок сборной Украины (60 матчей) непрерывно выходил в стартовом составе команды, хотя до сих пор не демонстрирует ожидаемой стабильности в полузащите. Не может завести свой двигатель на полную", – отмечает издание.

Лонвейку в свою очередь досталось еще больше.

"Имея не менее 12 новичков, ряд приобретений Андерлехта были почти обречены на провал. Джастин Лонвейк является одним из них. Имея чуть более получаса игрового времени, распределенного на три выхода на замену, он не сумел оставить хоть какого-то следа в истории клуба".

К слову, кроме вышеупомянутых игроков, в топ-11 также вошли: Максанс Прево (Лёвен), Ноа Фадига (Гент), Крейг Кеткарт (Кортрейк), Федде Лейсен (Унион Сент-Жилуаз), Оуэн Вейндал (Антверпен), Алексис Флип (Андерлехт), Кристофер Баа (Генк), Михал Скорась (Брюгге) и Матия Фриган (Вестерло).

Напомним, в текущем сезоне Сидорчук провел в составе Вестерло 14 матчей, в которых забил 1 гол (его контракт с бельгийцами действует до 30 июня 2026 года). Лонвейк согласно договору должен оставаться в Андерлехте до лета 2024-го, однако клуб хочет уже в январе разорвать аренду и избавиться от неэффективного исполнителя (киевлянам нидерландец будет принадлежать до 30 июня 2027 года).

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