Полузащитник, права на которого принадлежат Динамо, попал в окончательный состав брюссельцев на зимние сборы в Тунисе.

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Ранее появилась информация, что Андерлехт разочаровался в Лонвейке и не будет его брать с собой. Аренда с Динамо рассчитана до конца сезона, но 24-летнему хавбеку посоветовали искать новую команду уже в январе. Первая половина кампании была для него провальной – травмы, всего 39 минут на поле и никаких результативных действий.

Напомним, Лонвейк перешел в Динамо в сентябре 2022-го с датского Виборга за 1,5 млн евро (контракт до 30 июня 2027 года). Он хорошо вписался в киевскую команду, сыграв 18 поединков (1 гол+1 ассист). Впрочем, летом 2023-го нидерландец внезапно не захотел возвращаться в Украину из-за опасений по поводу войны.

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