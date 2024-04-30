"Если банально ответить, мы не забили свои моменты и пропустили даже не с полумомента, а из ничего, если коротко.

Роковая ошибка ката Шахтера в видеообзоре матча Полесье – Ворскла

Я хочу сказать, что если мы сможем достойно пройти через все эти испытания, которые выпали на нашу команду, то она будет намного сильнее и молодые игроки просто повзрослеют, понимаете? Значит, эти испытания нам нужны, и мы должны их пройти. Какие-то комментарии давать именно по эпизодам нет смысла. При добротной игре мы пропускаем из ничего мячи, и это уже не первую игру. Я считаю, это для нас некое испытание, с которым мы должны справиться.

5 защитников – подготовка к Шахтеру? Это подготовка была к этой игре. Шахтер будет у нас через две игры, тогда уже будем решать, как против них играть.

Замена Мякушко в перерыве? Во-первых, он был не совсем здоров, были определенные проблемы. И он был на желтой карточке, мы понимали, что по такой игре в любой момент может быть удаление.

Не выпустили Ковталюка? У нас есть конкуренция в линии нападения. Могли пойти ва-банк совсем, но решили так.

У меня нет претензий к футболистам, мы хорошо играли и контролировали все, были моменты. Но хорошо играть и побеждать – это разные вещи", – сказал Долганский в комментарии в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, безвыигрышная серия Ворсклы достигла уже шести матчей подряд.

Полесье победило Ворсклу, продолжив борьбу за еврокубки – полтавчане довели безвыигрышную серию до шести туров