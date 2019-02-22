Хацкевич оценил шансы Динамо в матчах против Челси

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал итоги жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы по результатам которого киевляне будут играть против Челси.

"Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50.

Суркис: Интересно проверить свои силы на фоне Челси

Оценить форму Челси? Сейчас скажу вам только, что форма у Челси синяя. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, поэтому пока говорить об этом рановато. Пока мы только знаем соперника.

48 тысяч болельщиков на трибунах в матче против Олимпиакоса? В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность тем болельщикам, которые пришли в десять часов вечера и в морозную погоду нас поддержать. Как ребята говорили после финального свистка, некоторые из них впервые сыграли при таком количестве зрителей. Безусловно, эта поддержка была нам очень нужна. Рад, что мы своей игрой и результатом отблагодарили нашим болельщикам, которые пришли на матч", – цитирует Хацкевича пресс-служба киевлян.

"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско Шахтаря