Хацкевич оцінив шанси Динамо в матчах проти Челсі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував підсумки жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи за результатами якого кияни гратимуть проти Челсі.

"Фаворити існують лише на папері, а у футбол грають живі люди. До початку гри шанси на успіх у суперників завжди 50 на 50.

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Оцінити форму Челсі? Зараз скажу вам лише, що форма у Челсі синя. До зустрічі з лондонцями ми проведемо ще два матчі чемпіонату УПЛ, тому поки говорити про це трохи зарано. Поки ми тільки знаємо суперника.

48 тисяч вболівальників на трибунах в матчі проти Олімпіакоса? В першу чергу, хочу висловити величезну подяку тим уболівальникам, які прийшли вчора о десятій годині вечора і в морозну погоду нас підтримати. Як хлопці говорили після фінального свистка, деякі з них уперше зіграли за такої кількості глядачів. Безумовно, ця підтримка була нам дуже потрібна. Тішуся, що ми своєю грою і результатом віддячили нашим уболівальникам, які прийшли на матч", – цитує Хацкевича прес-служба киян.

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