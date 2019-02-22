Суркис: Интересно проверить свои силы на фоне Челси

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Я отреагировал на жеребьевку абсолютно спокойно. Нам попался очень именитый соперник, будет интересно посмотреть, на каком уровне мы находимся. Мы всегда стремимся играть в Лиге чемпионов, а Челси – как раз соперник такого уровня. Наша команда тоже прогрессирует. Не вижу ничего страшного в таком жребии.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Очень важно в этом противостоянии сохранить интригу до ответного матча в Киеве. Тогда, думаю, у нас будут шансы пройти Челси. Верю в ребят, думаю, команда тоже с оптимизмом восприняла эту жеребьевку. Повторюсь, интересно проверить свои силы на фоне такого соперника", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

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