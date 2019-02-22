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Динамо – Олимпиакос: матч посетило почти 50 тысяч болельщиков

00:11 91 Читати українською
Динамо – Олимпиакос: матч посетило почти 50 тысяч болельщиков
Матч посетило почти 50 тысяч болельщиков / фото: Футбол 24

У столичного клуба была мощная поддержка на НСК Олимпийский во время матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Динамо в Киеве минимально победило Олимпиакос и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил новичок киевлян Фран Соль, который забил за "бело-синих" дебютный гол.

Динамо – Олимпиакос: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы – как это было

Поединок посетило 48 тысяч 902 болельщика. К слову, после игры капитан Виктор Цыганков поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион, и отметил, что он впервые играл при таком количестве зрителей на домашнем матче Динамо.

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Источник: Футбол 24
Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
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