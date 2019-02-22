"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско Шахтаря

"Футбол 24" обговорив із колишнім наставником Металіста, Дніпра та збірної України вчорашні матчі Динамо і Шахтаря у Лізі Європи, а також нове випробування для киян.

– Мироне Богдановичу, коли у грудні ми обговорювали жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, ви спрогнозували, що у наступний раунд пройде один український клуб. Інтуїція вас не підвела…

– Ну, як бачите.

– Зайвим виявився Шахтар. Наскільки ви розчаровані грою "гірників" у матчі-відповіді проти Айнтрахта?

– Розчарований і я, і всі вболівальники. Напевно, ніхто не очікував такого результату. Я знав, що буде важко, але Шахтар навіть перевершив усі скептичні прогнози. Потрібно дивитися в корінь. Я неодноразово казав в інтерв’ю, що у Шахтаря немає оборони. За вісім матчів пропустити 22 голи…

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Не знаю, чому так сталося, якщо чесно. Пішла вся задня лінія Шахтаря – Срна, Кучер, Ракицький, Шевчук. Ті люди, яких взяли на їхнє місце, на жаль, не тягнуть. Когось купують, але там, де найбільші прогалини – жодного футболіста не з'явилося.

Результат проти Айнтрахта – закономірний. Тривожний дзвіночок пролунав ще в Лізі чемпіонів. Серйозна команда не має права пропускати 16 голів у 6 матчах.

– У Динамо суперник був трохи простіший. Що скажете про перемогу над Олімпіакосом?

– Динамо трохи укріпилося, стабілізувався склад. Команда пройшла – і Богу дякувати.

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– Новачок Фран Соль забив дебютний і надзвичайно важливий м'яч за Динамо. Проблему форварда нарешті вирішено?

– Забив вчасно. Має відчуття голу. Час покаже. Зараз роздавати аванси мені б не хотілося. Він вирішив долю матчу – це вже плюс для Динамо. Має з'явитися впевненість. Дай Боже, щоб продовжував забивати надалі.

– В 1/8 фіналу Динамо зустрінеться із Челсі. Перший матч – на виїзді, "аристократи" переживають помітну кризу. Враховуючи ці фактори, наскільки такий жереб є вдалим для команди Хацкевича?

– Могло би бути й краще (Усміхається). Ну але Челсі – то Челсі. Англійська команда справді не зовсім у порядку. Тим паче, матч-відповідь пройде у Києві. Нічого страшного я не бачу. Потрібно відштовхуватися від того, що не завжди перемагає сильніша команда.

– Що вам підказує інтуїція цього разу?

– (Усміхається) Як патріот України, я ставлю на Динамо.

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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари