Хацкевич: Динамо себе давно не позволяло играть в два форварда

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча 31-го тура УПЛ против ФК Львов (2:1).

"Такая тяжелая игра в плане того, что было очень много простых ситуаций в первом тайме. Да, говорили о том, чтобы взять мяч под контроль, но уже слишком увлеклись этим контролем.

Динамо – Львов – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мало было игры вперед, тем более что сегодня сыграли с двумя нападающими. А они практически были без мяча, Беседин один или два раза получил мяч, а Русин вообще не встречался с мячом. Но это, как говорится, наша проблема, что мы не доставляли мяч к воротам соперника.

Да, был контроль... Да, пропустили гол, спокойно дали принять мяч в штрафной и пробить. Такая цепочка ошибок двух футболистов. Что касается игры в два нападающих, то мы себе давно такого не позволяли. Но имея двух нападающих, почему бы этим не воспользоваться?

Понятно, что где-то не хватало взаимодействия, но мы это покажем ребятам на теоретическом занятии, чтобы в будущем они больше понимали друг друга. А с двумя нападающими в последний раз мы, наверное, играли еще в прошлом году. Так что здесь к ребятам никаких вопросов нет. У того же Беседина было три замечательных момента, он из трех один реализовал. У Русина в конце матча был момент, когда он взял игру на себя, заострил. Так что моменты есть.

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Если говорить об Алибекове, то он сыграл достаточно надежно. Был неплохой первый пас, он уверенно сыграл на своей позиции. Женя Смирный очень давно не играл, у него была травма. Сегодня он вышел. Кто-то сравнивал, что он играл на позиции Цыганкова. Женя немного другой футболист. Да, где-то не хватало игрового тонуса. Но то, что он мог сегодня сделать, он делал, работал на команду, выкладывался", – сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.