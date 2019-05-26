Динамо – Львов: тяжелая победа киевлян, странный выход "травмированного" Миколенко, Де Пена заслуживает шанс

Динамо победило Львов в поединке 31 тура УПЛ. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Львов начался в 17:00. Обе команды уже не имели турнирной мотивации – киевляне завершат чемпионат на 2-й позиции, а Львов финиширует 6-м. Фактически, для обеих команд сезон 2018/19 уже завершен, а потому наставники могли проверить в действии исполнителей, которые не имели стабильного места в составе течение чемпионата.

Александр Хацкевич столкнулся с огромными кадровыми потерями – травмированы Соль, Буяльский, Кадар, Пиварич и Вербич. Цыганков, Андриевский и Шабанов не могли сыграть из-за дисквалификации, а еще несколько молодых игроков отправились на ЧМ-2019 среди команд U-20. Интересно, что в запасе оказался Виталий Миколенко, из-за травмы не поехавший на указанный чемпионат мира. В основе киевлян вышли Бущан, Алибеков, Смирный, Беседин и Русин – последний действовал немного глубже, фактически на позиции Цыганкова, где его часто менял Смирный.

Динамо – Львов – 2:1 – видео голов и обзор матча

Перед поединком киевляне презентовали новую форму, в которой будут играть в следующем сезоне. На футболке размещен автограф легендарного Валерия Васильевича Лобановского.

Начало матча выдалось спокойным. Киевляне контролировали мяч, но без особых дивидендов. Лишь на 13-й минуте Беседин мог выскочить один на один с Бандурой, однако пробивал уже в борьбе с защитником – мяч выбили с линии ворот.

Львов ответил достойно – Бущан перевел мяч в штангу после удара Бруно! А уже в следующей атаке гости открыли счет. Алваро в борьбе с Сидклеем пробил в ближний угол – Бущан откровенно проспал, а гости повели. Через несколько минут львовяне могли забить второй: Бруно вывели практически один на один с Бущаном, но форвард проиграл дуэль голкиперу! Откровенно беспомощными выглядели киевляне в эти минуты.

Хозяева смогли ответить ударом Шапаренко, который не без проблем нейтрализовал Бандура. Пробивал Де Пена – мимо. На 27-й минуте случился интересный эпизод – вместо Сидклея на поле вышел Виталий Миколенко. Травмы у бразильца не было заметно, очевидно, он был заменен из игровых соображений. Интересно другое – Миколенко не поехал на ЧМ-2019 U-20 из-за травмы, а в этом матче вышел на поле. Сборной Украины осталось сыграть на турнире еще минимум 2 матча – стоило ли не отпускать на Мундиаль одного из лидеров команды для того, чтобы дать ему сыграть в поединке УПЛ, который абсолютно ничего не решает? Риторический вопрос.

На 32-й минуте Львов провел быструю контратаку и вновь мог забивать – после обводящего удара Алваро мяч немного разминулся с воротами. Откровенно не хватало Динамо Виктора Цыганкова, в команде не было лидера, который мог бы взять инициативу на себя. Классно прорывался Смирный – впрочем, его подача не нашла адресата в штрафной Львова. Из-за пределов штрафной пробивал Шепелев – Бандура перевел мяч на угловой. Это был последний опасный момент в первом тайме, который завершился с минимальным преимуществом гостей.

Сразу после перерыва Хацкевич сделал вторую замену – вместо Смирного вышел Сидорчук. На 50-й минуте киевляне могли сравнять счет: Беседин после навеса Кендзеры головой пробил в перекладину! После этого "бело-синие" заиграли довольно интертно и без особой остроты.

Момент был у Беседина, однако форвард не сумел укротить мяч в нескольких метрах от ворот. Ответ Львова также был острым – Бущан буквально на мгновение опередил соперника и забрал мяч. И только на 78-й минуте киевляне добились своего – Артем Беседин после навеса Де Пены головой расстрелял Бандуру – 1:1! Дебютный гол форварда в этом году и первый с игры с августа прошлого года.

Интересно, что впервые в истории противостояний Динамо и Львова в одном матче было забито более одного мяча – до этого в 5-ти предыдущих поединках команды всегда завершали игру с счетом 1:0.

На 85-й минуте хозяева вышли вперед – Бурда после подачи Де Пены с углового отправил второй мяч в сетку ворот Бандуры. Вторая голевая передача уругвайца в поединке!

Гости побежали отыгрываться и могли это сделать. Бурда вынес мяч с линии ворот после хаоса при розыгрыше углового! Впрочем, команда Хацкевича, хоть и нервно, но удержала победный результат. На последних секундах моменты были у Беседина и Русина – Бандура снова спас львовян.

Динамо набрало 69 очков и осталось на втором месте без шансов подняться или опуститься. Львов – шестой (34 пункта).

Волевая победа Динамо в тяжелом матче, непонятные действия Хацкевича

Львов заставил понервничать болельщиков вице-чемпиона Украины. Гости в первом тайме несколько раз могли ловить динамовцев на контратаках, однако сумели забить лишь однажды. Георгий Бущан в моменте с пропущенным голом мог сыграть куда лучше, ведь пропустил не самый сложный удар в ближний угол. Не слишком удачно в этом эпизоде ​​сыграл и Сидклей, который позволил Алваро нанести результативный удар. Но стоило ли снимать бразильца с игры уже на 27-й минуте? Какое-либо повреждение защитник вроде не получил – вероятно, причиной такого решения Хацкевича именно этот эпизод.

Вместо Сидклея появился Виталий Миколенко, который не поехал на чемпионат мира U-20 из-за травмы. По словам Александра Петракова, защитник хотел поехать на Мундиаль, однако тренерский штаб сборной решил не рисковать его здоровьем. Парадокс – за здоровье Миколенко переживает тренер сборной Украины, который смирился с потерей основного исполнителя, но не переживает Александр Хацкевич? Непонятно, чем можно объяснить выход Виталия на поле в поединке, не имевшего для Динамо абсолютно никакого турнирного значения. Миколенко однозначно принес бы больше пользы "сине-желтым" на Мундиале, чем киевлянам в отчетном матче. Или таким образом Хацкевич пытался убедить Игоря Суркиса все же продолжить с ним сотрудничество? К слову, как заявил сам Александр Николаевич на послематчевой пресс-конференции, решение отправить Миколенко со сборной U-20 принял Александр Петраков. В любом случае, ситуация не слишком понятна.

Да, во втором тайме динамовцы смогли дожать соперника, но принесла ли эта победа много радости футболистам, болельщикам и тренерскому штабу? Судя по тому, что все игроки Динамо проигнорировали общение со СМИ после матча, их мысли уже далеко не на футбольном поле, а где-то в отпуске. Что ж, в чем-то их можно понять – сезон фактически завершен, хотя во многих впереди еще матчи национальных сборных.

Де Пена заслуживает продолжить выступления за Динамо

Александр Хацкевич, который не мог рассчитывать на практически целую команду игроков основной обоймы, выпустил двух номинальных нападающих – Артема Беседина и Назария Русина. Правда, последний действовал немного из глубины, временами закрывая позицию дисквалифицированного Виктора Цыганкова.

Получилось не очень – киевляне продемонстрировали откровенно бледную игру, победив благодаря более индивидуальным качествам отдельных футболистов, чем командной игре. Обе голевые передачи в активе Карлоса Де Пены – свободного агента, который пришел чуть больше месяца назад. За время, проведенное в Динамо, уругваец стал основным игроком команды, успел забить дебютный гол, а сегодня отдал 2 ассиста. Да, это были обычные навесы, но все гениальное – просто.

Очевидно, что при всем пессимизме болельщиков, экспертов и СМИ после его подписания, Де Пена заслуживает шанс остаться в составе Динамо как минимум на следующий сезон.

Бразильцы Львова снова разочаровали

Гости попортили нервы динамовцам, однако этому поспособствовала не столько удачная игра футболистов Львова, сколько не слишком удачные действия самих хозяев. Голевой удар Алваро был нанесен скорее на фарт – в любом другом случае голкипер, скорее всего, забрал бы мяч. После этого у гостей был фактически только один момент, когда Бущан парировал удар Дуарте.

В других эпизодах гости выглядели откровенно интертно. Если в защите подопечные Блавацкого до поры до времени еще держались, то об атаке во втором тайме "львы" фактически не думали. Атакующее звено Львова, составленное из бразильских исполнителей, выглядело лучше, чем в матче с Шахтером, но тоже невнятно. В сезоне 2018/19, особенно в первой части, у Львова были гораздо лучшие матчи. Эта команда способна на большее, но, пожалуй, лишь с равными себе соперниками.

Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, стали лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легенд