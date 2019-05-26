Хацкевич: Динамо собі давно не дозволяло грати у два форварди

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями після матчу 31-го туру УПЛ проти ФК Львів (2:1).

"Така важка гра в плані того, що було дуже багато простих ситуацій в першому таймі. Так, говорили про те, щоб взяти м'яч під контроль, та вже занадто захопилися цим контролем.

Динамо – Львів – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Мало було гри вперед, тим паче що сьогодні зіграли з двома нападниками. А вони практично були без м'яча, Бєсєдін один чи два рази отримав м'яч, а Русин взагалі не зустрічався з м'ячем. Та це, як-то кажуть, наша проблема, що ми не доставляли м'яч до воріт суперника.

Так, був контроль... Так, пропустили гол, спокійно дали прийняти м'яч у штрафному і пробити. Такий ланцюжок помилок двох футболістів. Що стосується гри у два нападники, то ми собі давно такого не дозволяли. Але маючи двох нападників, чому б цим не скористатися?

Зрозуміло, що десь не вистачало взаємодії, але ми це покажемо хлопцям на теоретичному занятті, щоб у майбутньому вони більше розуміли один одного. А з двома нападниками востаннє ми, напевно, грали ще минулого року. Так що тут до хлопців ніяких питань немає. У того ж Бєсєдіна було три чудових моменти, він з трьох один реалізував. У Русина наприкінці матчу був момент, коли він взяв гру на себе, загострив. Так що моменти є.

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Якщо говорити про Алібекова, то він зіграв достатньо надійно. Був непоганий перший пас, він впевнено зіграв на своїй позиції. Женя Смирний дуже давно не грав, у нього була травма. Сьогодні він вийшов. Хтось порівнював, що він грав на позиції Циганкова. Та Женя трохи інший футболіст. Так, десь не вистачало ігрового тонусу. Але те, що він міг сьогодні зробити, він робив, працював на команду, викладався", – сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.