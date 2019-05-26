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ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Динамо – Львов – 2:1 – видео голов и обзор матча

26 мая 20:11 359 Читати українською
Динамо – Львов – 2:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Львов – 2:1 / ФК Динамо Киев

Динамо победило Львов в поединке 31 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Львов на сайте "Футбол 24".

78’ Артем Беседин
84’ Никита Бурда
 
Алваро 17’
17’ Алваро
78’ Артем Беседин
84’ Никита Бурда

Киевское Динамо в матче 31 тура УПЛ дома принимало Львов. Перед поединком киевляне представили игровую форму сезона 2019/20. Александр Хацкевич сыграл экспериментальным составом, позволив дебютировать Алибекову, а также выпустил со старта Евгения Смирного.

Динамо обыграло Львов, уступая по ходу поединка

Гости в первом тайме открыли счет усилиями Алваро. До 78-й минуты киевляне не могли поразить ворота львовян, пока Артем Беседин не забил с игры впервые с августа 2018 года. На 84-й минуте Никита Бурда ударом головой принес "бело-синим" 3 очка.

Динамо набрало 69 очков и продолжает находиться на 2 позиции, на которой и завершит чемпионат, Львов на 6 ступени с 34 пунктами, и также выше подняться уже не сможет.

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