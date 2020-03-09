Хачериди стал самым дорогим игроком чемпионата Беларуси – в топ-5 еще один украинец, Милевский за пределами первой сотни

Бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди возглавляет список самых дорогих игроков в чемпионате Беларуси.

Трансферная стоимость Хачериди составляет 1.75 млн евро. По версии авторитетного портала Transfermarkt, ни один игрок белорусского первенства не стоит дороже.

Хачериди признался, что помешало ему стать одним из лучших центральных защитников мира

Отметим, что в первую пятерку попал еще один украинец. Александр Нойок (1,5 млн) занял четвертую строчку рейтинга.

Интересно, что еще один украинский легионер Динамо Брест – Артем Милевский – не попал даже в первую сотню. По данным немецкого портала, стоимость Мили составляет всего 100 000 евро.

Динамо Б – Шахтер С: Вернидуба жестко раскритиковали, а Милевский – с ассистом, удалением и Суперкубком Беларуси