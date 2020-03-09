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Хачеріді став найдорожчим гравцем чемпіонату Білорусі – в топ-5 ще один українець, Мілевський за межами першої сотні

20:27 230 Читать на русском
Хачеріді став найдорожчим гравцем чемпіонату Білорусі – в топ-5 ще один українець, Мілевський за межами першої сотні
Євген Хачеріді / фото: Динамо Брест

Колишній захисник київського Динамо Євген Хачеріді очолює список найдорожчих гравців у чемпіонаті Білорусі.

Трансферна вартість Хачеріді складає 1.75 млн євро. За версією авторитетного порталу Transfermarkt, жоден гравець білоруської першості не коштує дорожче.

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Відзначимо, що до першої п'ятірки потрапив ще один українець. Олександр Нойок (1,5 млн) посів четверту сходинку рейтингу.

Цікаво, що іще один українский легіонер Динамо Брест – Артем Мілевський – не потрапив навіть до першої сотні. За даними німецького порталу, вартість Мілі складає всього 100 тисяч євро.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Олександр Нойок Олександр Нойок Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Світ
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