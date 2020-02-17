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Хачериди признался, что помешало ему стать одним из лучших центральных защитников мира

13:40 14 Читати українською
Хачериди признался, что помешало ему стать одним из лучших центральных защитников мира
Евгений Хачериди / Фото ФК Динамо

Защитник брестского Динамо Евгений Хачериди поразмышлял о своей карьере.

"Шовковский говорил, что я потенциально был одним из сильнейших центральных защитников мира? Это его мнение. Все может быть, не знаю. Где-то немного характер мой помешал. Это жизнь, ничего страшного.

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Мог ли перейти в топ-чемпионат? Множество агентов звонили, говорили. Но говорить можно все что угодно. Что вспоминать? Многое говорили. Я уже понял, что никому из агентов нельзя верить, если тебе звонят и просто говорят. Должна быть бумага. Бумага, контракт, все", – сказал Хачериди в эфире канала Трендец.

Напомним, зимой 32-летний экс-игрок сборной Украины присоединился к Артему Милевскому в Динамо Брест.

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