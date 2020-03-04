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Динамо – Шахтер: как Милевский отдал ассист, получил красную и победил Вернидуба в матче за Суперкубок Беларуси

20:39 253 Читати українською
Динамо – Шахтер: как Милевский отдал ассист, получил красную и победил Вернидуба в матче за Суперкубок Беларуси
Динамо Брест – Шахтер Солигорск: Милевский лучше Вернидуба – счет и обзор матча за Суперкубок Беларуси 4 марта 2020
Тарас Котив Тарас Котив

Динамо Брест переиграл Шахтер Солигорск (2:0) в битве украинцев за Суперкубок Беларуси. Артем Милевский выиграл дуэль у Юрия Вернидуба. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Суперкубок Беларуси 2020

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 2:0

Голы: Кики, 3, Савицкий, 30

Удаление: Милевский, 49

Зимой на сборах обе команды проиграли только по разу. Причем Брест уступил лишь киевскому Динамо. В стартовом составе беларуских динамовцев на Суперкубок вышли Артем Милевский и Александр Нойок. А вот еще один украинец Евгений Хачериди оказался в запасе. Для экс-наставника луганской Юрия Вернидуба это первый проигранный трофей. Действующие чемпионы Беларуси открыли счет уже на 3-й минуте. Невероятной силы и красоты штрафной Нойока метров с 30 прилетел в перекладину, далее снаряд от ног голкипера вылетел на линию ворот, где его вколотил Габи Кики. Еще один провал в защите команды Вернидуба завершился неиспользованным выходом на одного вратаря.

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"Горняки" ответили лишь на 8-й. Удар из-за пределов штрафной просвистел рядом со штангой. Милевский разгонял атаку, которая завершилась самоотверженным подкатом защитника Шахтера – если бы не это, быть бы удар с убойной дистанции. Солигорск забил на 22-й, но судьи зафиксировали офсайд. Две подачи подряд завершились точным ударом Кендиша, который находился в положении вне игры в момент паса. Впрочем, мяч до него дошел только после того, как двое динамовцев не смогли выбить и отбросили круглого назад. Противоречивый эпизод, Вернидуб иронично улыбается и показывает свои аргументы четвертому арбитру.

Не поделил что-то с рефери и Милевский, причем в центре поля на ровном месте. За агрессию в адрес резервного судьи арбитр в поле наградил желтой карточкой. На часах стукнуло ровно полчаса, как Брест забил во второй раз. Милевский начал атаку, умело удерживая мяч, он же и протолкнул снаряд на Савицкого – вынимайте из дальнего. Вернидуб играет в свою Зарю против лидеров УПЛ. Многовато вертикального футбола, беговой работы, мало владения (ниже 40%) и плохие дела с позиционными атаками. Это хорошо стало заметно в последние 10-15 минут. Динамо отдало Шахтеру мяч, но тот и близко не мог сдвинуть количество ударов в створ ворот с печальной единички.

На старте второй половины Шахтер забегал активнее, применяя прессинг. Впрочем с входами в штрафную было тяжеловато. Опять только дальние удары. "Помочь" сопернику решил Милевский. Артем на чужой половине не успевал к мячу и толкнул соперника в спину. Вторая желтая и быстрое удаление. Первый по-настоящему голевой момент для "горняков" случился на 57-й. Подача с правого фланга, Диасамидзе не хватает миллиметров, чтобы попасть ударом из пределов вратарской. Политевич выиграл верховую дуэль на 8 метрах, но попал прямо в кипера Динамо.

Первый удар Бреста после перерыва – на 65-й. Кисляк выстрелил выше. Жалуются белорусские комментаторы на довольно примитивную игру Шахтера в атаке. Команда Вернидуба не очень интересно перекатывает мяч с фланга на фланг, а преимущество на одного игрока вообще не ощутимо – Брест почти идеально все перекрывает. Украинский наставник жестко и эмоционально реагирует на свисток Кульбакова – мы такого в УПЛ много видели. Нойок неплохо приложился издали, снаряд от газона отскочил за пределы поля.

"Это уже регби, а не футбол", – так комментируют белорусы удар "горняков" с перспективного штрафного. Плохо продвигает Шахтер мяч, фланговая игра не работает, одни дальние удары, навесы и стандарты. Практически отсутствуют интересные решения в финальной трети поля. Наконец-то классно разыграли "горняки" комбинацию в касание через центр на 86-й. Баланович, впрочем, пробил не сразу, и в итоге слабый удар с 8 метров. Третий подряд трофей для Динамо Брест. Третье же фиаско Шахтера.

Вернидуб проиграл тактическую дуэль – его команда была лучше по количеству ударов в целом и точных в частности, но матч прошел так, как его определил другой тренерский штаб. Нойок и компания после удаления Милевского грамотно перестраивались, глубоко садились и практически не позволяли ничего серьезного сопернику. Тактическую победу Сергея Ковальчука отметили и комментаторы с экспертами телеканала "Беларусь 5". По их мнению, команда Вернидуба предложила Динамо Брест мало вызовов и интересных моментов, слишком уповая на подачи и удары издалека.

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