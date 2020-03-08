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Гвардиола установил собственный антирекорд по количеству поражений в одном чемпионате

21:18 111 Читати українською
Гвардиола установил собственный антирекорд по количеству поражений в одном чемпионате
Хосеп Гвардиола / Reuters

Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы не смог добыть очки в матче 29 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (0:2).

30’ Антони Марсьяль
90+7’ Скотт Мактоминай
 
30’ Антони Марсьяль
90+7’ Скотт Мактоминай

Поражение от соседей стало для "горожан" седьмым в текущем сезоне АПЛ, информирует Opta.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – видео голов

Ранее команды Гвардиолы никогда не позволяли себе проигрывать столько матчей в течение одного чемпионата. Даже первая кампания испанского специалиста на Этихад складывалась более успешно – только шесть неудач в АПЛ 2016/17 (тогда "горожане" финишировали третьими).

По итогам 29 тура отставание Манчестер Сити от Ливерпуля увеличилось до 25 очков. Команде Клоппа достаточно добыть еще две победы, чтобы гарантировать себе золотые медали чемпионата Англии.

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