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Гвардіола встановив власний антирекорд за кількістю поразок в одному чемпіонаті

21:18 429 Читать на русском
Гвардіола встановив власний антирекорд за кількістю поразок в одному чемпіонаті
Хосеп Гвардіола / Reuters

Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли не зміг здобути очки у матчі 29 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (0:2).

30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай
 
30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай

Поразка від сусідів стала для "містян" сьомою у поточному сезоні АПЛ, інформує Opta.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів

Раніше команди Гвардіоли ніколи не дозволяли собі програвати стільки матчів упродовж одного чемпіонату. Навіть перша кампанія іспанського фахівця на Етіхаді складалася більш успішно – лише шість невдач у АПЛ 2016/17 (тоді "містяни" фінішували третіми).

За підсумками 29 туру відставання Манчестер Сіті від Ліверпуля збільшилося до 25 очок. Команді Клоппа достатньо здобути ще дві перемоги, щоб гарантувати собі золоті медалі чемпіонату Англії.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Рекорди
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