Гвардіола встановив власний антирекорд за кількістю поразок в одному чемпіонаті

Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли не зміг здобути очки у матчі 29 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (0:2).

Поразка від сусідів стала для "містян" сьомою у поточному сезоні АПЛ, інформує Opta.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів

Раніше команди Гвардіоли ніколи не дозволяли собі програвати стільки матчів упродовж одного чемпіонату. Навіть перша кампанія іспанського фахівця на Етіхаді складалася більш успішно – лише шість невдач у АПЛ 2016/17 (тоді "містяни" фінішували третіми).

За підсумками 29 туру відставання Манчестер Сіті від Ліверпуля збільшилося до 25 очок. Команді Клоппа достатньо здобути ще дві перемоги, щоб гарантувати собі золоті медалі чемпіонату Англії.

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